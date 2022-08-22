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2 bin 500 öğrenciye yüzme öğretiliyor

Derince Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 2 bin 500 öğrenciye yüzme öğretiliyor.

KOCAELİ 22.08.2022, 11:51
2 bin 500 öğrenciye yüzme öğretiliyor

Derince Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 2 bin 500 öğrenciye yüzme öğretiliyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün öncülüğünde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde normal eğitim-öğretim döneminde okulların birinci sınıflarında eğitim gören 2 bin 538 öğrenci havuzla buluşmuştu. Derince Belediyesi, çocuklardan yoğun ilgi gören yüzme projesini yaz döneminde de 2 farklı noktada devam ettiriyor. 7-14 yaş arasındaki yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ücretsiz yüzme eğitimlerinden faydalanıyor. Kurslar, Yenikent Mahallesi’nde yer alan Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu ile Fatih Sultan Mahallesi’nde bulunan Bahattin Çelik Spor Kompleksi’nde haftanın 6 günü devam ediyor.

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