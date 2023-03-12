1999 depreminde yaşadıklarını anlattığı kitabın gelirini depremzedelere bağışladı

Kocaeli’de 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan yazar Çetin Güzel, afette yaşadıklarını anlattığı "Fırtına Kuşu" isimli kitabının gelirini depremzedelere bağışladı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ikamet eden 58 yaşındaki yazar Çetin Güzel, büyük yıkıma ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan 17 Ağustos 1999 depremini yaşadı. Güzel, depremde yaşadıklarını ve şahit olduklarını kitaba döktü. Çetin Güzel, Soydan İş Merkezi’nde yapılan "41 Yazar Tek Yürek" imza etkinliğinde "Fırtına Kuşu" isimli kitabından kazandığı geliri depremzedelere bağışladı.

"Buradaki dayanışmayı görecekler"

1999 depreminde hem arama kurtarma çalışmalarına katıldığını hem de Derince’de çadır kent kurduğunu söyleyen Çetin Güzel, "4 ay bu çadır kentte hizmette bulunduk. Sonrasında tüm yaşadıklarımız üzerine bu Fırtına Kuşu romanını yazdım. Depremden bir yıl sonra yazmaya başladım. Tabii kitabın yazılışı iki yıl sürdü. Çok büyük bir roman değil ama yazmak bazen uzun sürüyor. Matbaaya 2017 yılında verildi. Gönderilen kitaplar arasında bu, depremi anlattığı için belki daha ön plana çıkan bir kitap. Çünkü depremzedeler 24 yıl önceki Marmara Depremi hakkında birtakım şeyler öğrenecekler, buradaki dayanışmayı görecekler. Bu dayanışma sonrası 24 yıl sonra ne değişmiş, nasıl dayanışma sergilenmiş noktasında biraz bilgiye sahip olacaklar. Bu etkinlikte yaklaşık olarak binin üzerinde bir kitap imzalandı şu ana kadar. Çok büyük bir para değil ama en azından ne diyoruz damlaya damlaya göl olur. Bizimki de bir damla" dedi.

"Enkaz altında kalmış bir genç kızı nasıl kurtarmaya çalıştığımızı anlattım"

Kitabın içeriğinden bahseden yazar Çetin Güzel, "Ben kurtarma ekibinde yer aldığım için, bir binaya yaptığımız müdahale sırasında acıları yaşadık, sıkıntıları yaşadık. Enkaz altında kalmış bir genç kızı nasıl kurtarmaya çalıştığımızı anlattım. O kızı yıkıntıların içerisinden çıkardık, onu anlattım. Enkazlara müdahale ettikten sonra da açıkta kalmış halkımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Ben bu kitabı 2000 yılında yani depremden bir yıl sonra yazmaya başladım. Ben depreme maruz kaldığım için tanık olduklarımı yazdım. 24 yıl sonra aynı acılara maruz kalmak insanı üzüyor. Ölümlerin en zoru depreme maruz kalmaktır. Burada 20 tane Fırtına Kuşu kitabım, 20 tane de diğer kitaplarımdan imzaladım. Onlar deprem bölgesine gönderilecek. Okuyucular ve dayanışmacılar tarafından 2 bin liralık bir katkı sunuldu. Bende bir yazar olarak bunun sorumluluğu ile hareket edeceğim. Bundan sonra da üzerime düşen her görevi yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

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