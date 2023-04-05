17 kulüpten 65 sporcu atlı dayanıklılıklarını konuşturdu
KOCAELİ’DE 2023 YILININ İLK ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI, GEBZE ATLI SPOR KULÜBÜ TESİSLERİNDE YAPILDI. 17 KULÜPTEN 65 SPORCUNUN TER DÖKTÜĞÜ YARIŞMALARDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ.
Kocaeli’de 2023 yılının ilk Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Gebze Atlı Spor Kulübü tesislerinde yapıldı. 17 kulüpten 65 sporcunun ter döktüğü yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdim edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ile Gebze Atlı Spor Kulübü iş birliğinde düzenlediği 2023 yılının ilk Atlı Dayanıklılık Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Gebze Atlı Spor Kulübünde iki gün süren şampiyonaya 17 kulüpten 65 sporcu katıldı. Yarışmalarda ilk günde 100, 80 ve 20 ile ikinci günde ise 60, 40 ve 20 kilometrelik kalifikasyon koşuları yapıldı. Yarışmalara katılım sağlayan kulüp başkanları, yöneticileri, sporcular ve ailelerin heyecanla izlediği ve bir o kadar da çekişmeli geçen yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.