banner528

banner549

banner547

Son Dakika
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 15 Temmuz şehitleri ve diğer bütün şehitler için mevlit okutuldu.

KOCAELİ 15.07.2022, 20:35
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 15 Temmuz şehitleri ve diğer bütün şehitler için mevlit okutuldu.

Dilovası’nda 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde ilçe protokolü Diliskelesi Şehitliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Burada şehitlere dua eden protokol, daha sonra da şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bu programın ardından başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitler için Dilovası Merkez Camii’de mevlit okutuldu. Mevlide Kaymakam Metin Kubilay, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Said Arı, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Yorumlar (0)
24°
açık