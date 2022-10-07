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14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde "Kasten adam yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

KOCAELİ 07.10.2022, 12:10 07.10.2022, 12:17
14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, "kasten adam yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.A. (37) Çayırova’da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#İl Emniyet Müdürlüğü #çayırova ilçesi #Kocaeli
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