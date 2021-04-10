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14 aylık bebek hayatını kaybetti

Kocaeli’de rahatsızlanan 14 aylık bebek, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KOCAELİ 10.04.2021, 17:01
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14 aylık bebek hayatını kaybetti

Kocaeli’de rahatsızlanan 14 aylık bebek, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İzmit ilçesi, Alikahya Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden servis şoförü Ayhan ve Rabia Günyeli çiftinin tek çocuğu olan 14 aylık Burak Emir Günyeli, rahatsızlanınca ailesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yaklaşık 1 haftadır tedavi altında olan minik Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Emir’in cenazesi yapılan işlemlerin ardından Alikahya Fatih Camisi’inde kılınan cenaze namazı sonrasında Fatih Mezarlığına defnedildi. Emir’in kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumundan gelecek raporla belirlenecek
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