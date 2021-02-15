120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

Gebze’de 25 yıllığına bir iş insanına işletmesi için devredilen 120 araçlık otopark, yargı kararı ile Gebze Belediyesi devredildi. Yenilenmesi için çalışma başlatılacak otopark, bir süre halka ücretsiz hizmet sağlayacak.

Gebze’de 25 yıllığına bir işadamının işletmesine devredilen katlı otopark, 6 yıldır süren davanın ardından mahkeme kararıyla Gebze Belediyesi’ne devredildi. Devir sonrası katlı otoparkta bir basın açıklaması düzenleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Buranın mülkiyeti belediyemize aitti. 25 yıllık kira süresinin dolması akabinde 6 yıldan beri devam eden yargı süreci sona erdi. Hukuk kararını verdi ve mülkiyet sahibi olan kamuya yani belediyemize devri sağlandı. Önemli ve merkezi konumuyla Gebzeli hemşerilerimize devirden sonra bir süre ücretsiz hizmet verecek katlı otoparkımızı modernize ederek 120 araçlık kapasitesiyle yine vatandaşlarımıza hizmet edecek duruma getireceğiz. Gebzemiz’e hayırlı uğurlu olsun” dedi.