106 okula daha basketbol ve voleybol sahası kazandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Potasız Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde bu yıl 106 okula basketbol ve voleybol sahası kazandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent geneline yaydığı "Potasız Okul Kalmasın" projesinde bu yıl 106 okula basketbol ve voleybol sahası inşa etti. Planlanan programa göre 2022 yılı içerisinde 70 okula basketbol ve voleybol sahası yapan ekipler, ihtiyaç ve talep üzerine bu sayıyı 106’ya çıkardı.

Projede İzmit ve Kartepe’de 18, Gebze’de 17, Başiskele ve Dilovası’nda 3, Derince’de 4, Karamürsel ve Çayırova’da 5, Kandıra’da 7, Gölcük’te 8, Darıca ve Körfez’de ise 9 okula basketbol ve voleybol sahası imalatı yaptı. Asfalt serimi gerçekleştirdiği okul bahçelerine iki pota ve bir voleybol seti monte eden Büyükşehir, belirlenen alanların akrilik boya ile boyanmasının ardından basketbol ve voleybol sahalarını çocuk ve gençlerin hizmetine sundu.

Projenin hayata geçmesinden bu yana Kocaeli genelinde basketbol ve voleybol sahası kurulan okul sayısının 607’ye ulaştığı öğrenildi.