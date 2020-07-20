10 yıllık yol sorunu çözüldü
İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET, KABAOĞLU MAHALLESİ VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP ÜZERİNE EKİPLERİ HAREKETE GEÇİREREK, BÖLGEDEKİ 10 YILLIK YOL SORUNUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURDU.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi vatandaşlardan gelen talep üzerine ekipleri harekete geçirerek, bölgedeki 10 yıllık yol sorununu çözüme kavuşturdu.
yama ve yol bakım çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, uzun yıllardır problemlerinin çözülmesini bekleyen mahallelere de hizmet götürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi’nde vatandaşların yaklaşık 10 yıldır talep ettiği yeni bir yol için ekipleri harekete geçirdi. Ekipler tarafından asfalt öncesi hazırlıkları tamamlanan Ersoylu Caddesi’nde zaman kaybedilmeden asfalt serme çalışmaları başladı.
Kabaoğlu Mahallesi’ne yepyeni bir cadde kazandıran ekipler, Ersoylu Caddesi’nde bir kilometrelik yola asfalt sermeye başladı. Mahalledeki yeni yapılaşma sonrası iyice ihtiyaç haline gelen yol Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmasıyla birlikte hızlı bir şekilde asfaltlanıyor. Birçok iş makinesiyle devam eden asfalt serme çalışmasının tamamlanması ile birlikte Kabaoğlu Mahallesi sakinleri rahat nefes alacak.
Çalışmaları takip eden mahalle sakinleri yaklaşık 10 yıldır yeni bir yol talep ettiklerini ve bu talebe Başkan Hürriyet’in anında cevap verdiğini belirtti. Vatandaşlar, tamamlandığı zaman mahallenin prestijini artıracak olan yeni yoldan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.
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