1 ay önce kazada yaralanan iş insanı kurtarılamadı

1 ay önce Sakarya’da trafik kazasına karışan ve tedavisi hastanede süren iş insanı, yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 13 Aralık 2022 tarihinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca mevkiinde Ankara istikametinde meydana gelmişti. Savaş Kılıç idaresindeki 41 ED 141 plakalı BMW marka lüks otomobil, yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev almıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş ve ekiplerce otomobil içerisinde sıkışan sürücü Savaş Kılıç ve yolcu olarak yanında bulunan Erhan Durmuşoğlu (44) sıkıştıkları yerden kurtarılarak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Aynı gün Savaş Kılıç kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Erhan Durmuşoğlu’nun tedavisi sürüyordu.

1 aylık yaşam savaşını kaybetti

İzmitli iş insanı olan Erhan Durmuşoğlu’nun 1 aydır hastanede tedavisi devam ederken, bugün acı haber geldi. Makine parçaları üreten bir fabrikanın sahipleri arasında yer alan Durmuşoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmuşoğlu’nun cenazesi, yarın Derince Yavuz Sultan Merkez Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.