Klima Hastalığına Dikkat

Uzmanlara göre, klima sistemlerinde en sık karşılaşılan ve ciddi sonuçlar doğurabilen hastalıkların başında, halk arasında klima hastalığı olarak bilinen Lejyoner hastalığı geliyor. Bu hastalık, Legionella pneumophila adlı bakterinin neden olduğu bir zatürre türü. Bakteri, klimaların filtre ve su sistemlerinde uygun ısı ve nem koşullarında çoğalarak havaya karışıyor ve solunum yoluyla insanlara bulaşıyor.

Lejyoner hastalığı insandan insana bulaşmazken, genellikle solunum cihazları, havalandırma sistemleri ve bazı tıbbi uygulamalar yoluyla akciğerlere ulaşabiliyor. Bu hastalık, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha sık görülüyor.

Risk Grubundaki Kişiler

Hastalığın görülme riski, özellikle şeker hastaları, alkol kullanan bireyler, kemoterapi görenler, kronik akciğer veya böbrek rahatsızlığı bulunanlar ve sigara içenler arasında daha yüksek. Bu kişilerin klima kullanımında daha dikkatli olması gerekiyor.

Alerji, Sinüzit ve Yüz Felcine Karşı Önlem Alın

Klimaların düzenli temizlenmemesi durumunda oluşabilecek küf mantarları, alerjik rinit ve astımı tetikleyebiliyor. Ayrıca özellikle araç klimalarının yanlış kullanımı; sinüzit, kulak iltihabı ve hatta yüz felci gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, araçlarda klima kullanımında hava akımının doğrudan yüze veya göğüs bölgesine yönlendirilmemesi gerektiğini, en sağlıklı kullanımın havayı ön cama yönlendirmek olduğunu belirtiyor.

Sağlıklı Klima Kullanımı İçin Öneriler

Filtre temizliği ve genel bakım düzenli aralıklarla yapılmalı.

Ortam sık sık havalandırılmalı , kapalı alanda uzun süre klima çalıştırılmamalı. Konya’da Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli! İçeriği Görüntüle

Ani ısı değişimlerinden kaçınılmalı .

Risk grubundaki bireyler, klima kullanımını daha dikkatli planlamalı.

Yaz sıcaklarında serinlemek için vazgeçilmez olan klimalar, uygun şekilde kullanılmadığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Sağlığınızı korumak için klima bakım ve kullanım kurallarına dikkat etmek büyük önem taşıyor.