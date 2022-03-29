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Klasik araba meraklılarına birbirinden güzel 10 model
Güncel
29.03.2022, 13:14
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Her dönem alıcısı bulunan, üretildiği zamanın en önemli modelleri olan klasik otomobillerin ülkemizde de azımsanmayacak kadar çok meraklısı var. Birbirinden güzel 7 klasik araba sizlerle...
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