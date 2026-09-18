KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitleri Müzesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Bu müze, acılarımızı yeniden yaşatmak için değil, yaşananları unutturmamak için kurulmuştur. Nefreti büyütmek için değil, aynı acıların bir daha yaşanmamasını sağlamak için kurulmuştur' dedi. Üstel, 'Biz artık acıların yaşandığı günlere dönmeyeceğiz. Devletimizden, egemenliğimizden ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitleri Müzesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel konuşmasında, etkinlikte bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, şehit aileleri, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği üyeleri ve bölge halkına hitap etti.

KKTC Başbakanı, 'Bugün bir halkın acıya karşı direnişini, yok edilmek istenirken yeniden ayağa kalkışını ve özgürlük uğruna ödediği ağır bedeli geleceğe emanet etmek için toplandık. Bugün bir kez daha tarihimize, hafızamıza sahip çıkıyor, şehitlerimize verdiğimiz sözü yineliyoruz. Unutmayacağız. Unutturmayacağız' dedi.

'Bu üç köyün adı, Kıbrıs Türk halkının yüreğinde kapanmayan bir yaranın adıdır'

Muratağa, Atlılar ve Sandallar'ın Kıbrıs Türk halkının hafızasında edindiği yere işaret eden Üstel, 'Muratağa, Atlılar ve Sandallar. Bu üç köyün adı, Kıbrıs Türk halkının yüreğinde kapanmayan bir yaranın adıdır. Burada anneler katledildi, çocuklar katledildi, henüz hayatının baharında olan gençler katledildi. Aynı aileden, aynı evden, aynı sofradan onlarca insan acımasızca hayattan koparıldı. Savunmasız insanlar toplu mezarlara gömüldü. Ocaklara ateş düştü, evlere ateş düştü. Bir halkın yüreğine tarifi mümkün olmayan acılar kazındı' ifadelerini kullandı.

Üstel, o dönemin acılarına kendisinin de tanıklık ettiğini belirterek, 'Ben o günlerin ne anlama geldiğini bilen bir insanım. Bombaların altında yaşamanın ne demek olduğunu bilirim. Gökyüzünden gelen her sesle ölümün biraz daha yaklaştığını hissetmenin ne demek olduğunu bilirim. Bir çocuğun korkusunu, bir annenin çaresizliğini, bir babanın ailesini koruyamama endişesini bilirim' dedi.

Üstel, 'Bu nedenle bugün burada yalnızca bir Başbakan olarak konuşmuyorum. O günlerin acılarına tanıklık etmiş bir Kıbrıs Türkü olarak konuşuyorum. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmayı hayatının en büyük sorumluluklarından biri kabul eden bir kardeşiniz olarak konuşuyorum' ifadelerini kullandı.

'Geçmişini unutan bir halk, geleceğini güvence altına alamaz'

Müzenin taşıdığı anlama değinen Üstel, 'Bu müze, acılarımızı yeniden yaşatmak için değil, yaşananları unutturmamak için kurulmuştur. Nefreti büyütmek için değil, aynı acıların bir daha yaşanmamasını sağlamak için kurulmuştur. Çünkü geçmişini unutan bir halk, geleceğini güvence altına alamaz' dedi.

KKTC Başbakanı, 'Biz geçmişimizi biliyoruz. Hangi bedeller ödenerek bugünlere ulaştığımızı biliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin masa başında kurulmadığını da çok iyi biliyoruz. Bu devlet, şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin fedakarlığıyla, halkımızın direnişiyle ve Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğiyle kurulmuştur. Bugün kendi bayrağımızın altında, kendi devletimizin çatısı altında özgürce yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve en zor günümüzde yanımızda duran Anavatan Türkiye'ye borçluyuz. Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin, özgürlüğünün ve egemenliğinin en güçlü teminatı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Anavatan'dır. Türkiye güvencedir. Türkiye, en karanlık günümüzde uzanan kardeş elidir' ifadelerini kullandı.

Üstel, 'Bu anlamlı eserin hayata geçirilmesine verdiği güçlü destek dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Türk halkı adına yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da teşekkürlerini ileten Üstel, 'Şehitlerimizin hatırasına gösterdiğiniz hassasiyet ve Kıbrıs Türk halkına verdiğiniz güçlü destek bizim için son derece değerlidir' ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı, TİKA ve ajans bünyesindeki çalışanlarına, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği ve tüm üyelerine de teşekkür ederek, 'Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için büyük bir inançla çalıştılar. Bu bölgenin acısını yüreğinde taşıyan, yıllardır şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkan Muratağa, Atlılar ve Sandallar halkına da şükranlarımı sunuyorum. Sizler çok büyük acılar yaşadınız ama hiçbir zaman yıkılmadınız. Toprağınıza, kimliğinize ve devletinize sahip çıktınız' dedi.

'Bu müzeye girecek her insan yarım kalan hayatları görecek'

Müzeyi ziyaret edecek kişilerin burada yalnızca fotoğraf ve belgelerle karşılaşmayacağını belirten Üstel, 'Bu müzeye girecek her insan burada yalnızca fotoğraflar ve belgeler görmeyecek. Yarım kalan hayatları görecek. Okuldan evine dönemeyen çocukları görecek. Bir halkın hangi şartlarda var olma mücadelesi verdiğini anlayacak. Devletimizin neden vazgeçilmez olduğunu daha iyi anlayacak. Egemenliğin, özgürlüğün ve güvenliğin değerini bilecek' açıklamasını yaptı.

'Kalıcı barışın temeli hakikattir, adalettir, karşılıklı saygıdır'

Üstel, Kıbrıs meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, 'Biz barıştan yanayız. Adada huzurun kalıcı olmasını istiyoruz. Ancak barış, gerçeklerin üzerini örterek ve yaşanan acıları yok sayarak kurulamaz. Kalıcı barışın temeli hakikattir, adalettir, karşılıklı saygıdır. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesidir. Biz artık acıların yaşandığı günlere dönmeyeceğiz. Devletimizden, egemenliğimizden ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Anavatan Türkiye ile omuz omuza geleceğimize güvenle yürüyeceğiz' dedi.

Üstel, konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) artırdığı silahlanma faaliyetlerine de değindi. KKTC Başbakanı, 'Bugünlerde silahlanma faaliyetlerini artıran, adadaki stratejik dengeleri bozmaya çalışan ve Kıbrıs Türk halkını bu adada bir kez daha yok etme hayali kuranlara sesleniyorum. Asla başaramayacaksınız. Bizde bu inanç, bu kararlılık ve vatanı için canını vermeye hazır bu halk varken, arkamızda bir dünya gücü olan Türkiye sapasağlam dururken bunu asla başaramazsınız. Artık bu hayallerden vazgeçin' ifadelerini kullandı.

Üstel, konuşmasının sonunda Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da şehit edilenleri anarak, şu ifadeleri kullandı:

'Sözlerime son verirken Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da şehit edilen bütün kardeşlerimizi rahmetle, minnetle ve derin bir saygıyla anıyorum. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde toprağa düşen bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu anlamlı eserin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu müze, şehitlerimizin aziz hatırasına, ailelerine, bölgemize ve vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.'