Kur Korumalı Mevduatlarda Sert Gerileme

Son haftalık verilere göre, bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduatlar 240 milyar TL seviyesinden 205 milyar TL’ye geriledi. Böylece yalnızca bir haftada yaklaşık 35 milyar TL’lik azalma kaydedildi.

Yılın başında 1 trilyon 109 milyar TL düzeyinde bulunan KKM bakiyesi, Ekim ayı itibarıyla sert bir düşüş göstermiş oldu. Bu tablo, yatırımcıların döviz ve TL tercihlerinde yeniden denge arayışına girdiğine işaret ediyor.

Yatırımcı İlgisi Azalıyor

Kur korumalı mevduatlar, Türk Lirası’nı döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı koruyan ve yatırımcıya kur farkı garantisi sunan finansal ürünler olarak öne çıkıyor. Ancak son dönemdeki faiz artışları ve piyasa beklentilerindeki değişim, bu hesaplara olan ilgiyi azaltmış görünüyor.

Uzmanlara göre, faizlerin yükselmesiyle birlikte yatırımcılar vadeli TL mevduatlara ve serbest piyasadaki yatırım araçlarına yöneliyor. Bu durum, KKM hesaplarının çözülme sürecini hızlandırıyor.

Likidite ve Döviz Talebi Üzerinde Etki Bekleniyor

Ekonomistlere göre, KKM’de yaşanan düşüşün piyasa likiditesi ve döviz talebi üzerinde belirgin etkileri olabilir. Kur korumalı hesapların azalması, TL mevduat tarafında daha serbest bir fon akışı yaratırken, döviz piyasasında dengelenme sürecini de destekleyebilir.

Gözler Faiz Politikalarında

Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda TCMB’nin faiz kararlarının ve kur beklentilerinin KKM’ye olan ilgiyi belirleyeceğini ifade ediyor. Faizlerin yüksek seyretmesi durumunda, yatırımcıların klasik TL mevduatlarına yöneliminin artabileceği öngörülüyor.