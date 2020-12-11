Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede

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Ülke genelinde akşam saat 21.00’dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65 ile rekor seviyeye çıktı. E-5 ve TEM Otoyolu’nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.