Ziraat Türkiye Kupasında Kırşehir FK, Karagümrük karşılaşacak

Kırşehir Futbol Kulübü (FK); Ziraat Türkiye Kupasında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Tek maç üzerine eleme usulü ile oynanacak müsabaka 8-9 ya da 10 Kasım tarihinde deplasmanda oynanacak. Geçtiğimiz gün Ahi Stadında oynanan maçta İskenderin Spor’u 1-0 mağlup eden Kırşehir FK, bu turda Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak. Kırşehir FK, Ziraat Türkiye Kupasında Kilis Belediye Spor (2-1) ve İskenderun Spor’u eleyerek 4. tura çıkmıştı.