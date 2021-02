Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesinin projesine TÜBİTAK’tan destek

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Erdoğan’ın projesine TÜBİTAK’tan destek.

Öğretim görevlisinin “CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Teknolojisi Kullanılarak Külleme Hastalığına (Sphaerotheca fuliginea) Dayanıklı Transgenik Olmayan Hıyar Hatlarının Geliştirilmesi” başlıklı araştırma önerisi destek almaya hak kazandı.

Öğretim üyesi proje kapsamında araştırmalarını 12 ay süre ile İngiltere’nin University of Worcester, School of Science and the Environment, Molecular Plant and Microbial Biology Bölümü’nde gerçekleştirecek.

Öğretim üyesi Erdoğan, proje ile birlikte; mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir şekilde, hıyar bitkisinde görülen ve ciddi ürün kayıplarına neden olan külleme hastalığına karşı toleranslı veya dayanıklı hatların geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.