Yılmaz: "Alt ve üst yapı çalışmaları ile ilçe farklı bir görünüm alacak"

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçenin 5 mahallesinde; temiz su, yağmur suyu ve pis su giderlerinin yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

7 mahalleden oluşan ve yaklaşık 2 ay önce başlanan alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilçe merkezinin farklı bir görünüme kavuşması beklenirken ilçe genelinde su, yağmur suyu ve pis su giderlerinde de yenileme çalışmaları sürdürülüyor. İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Mucur ilçesinde Millet Bahçesinin de hayat bulması için gece gündüz demeden çalışma yürüttüklerini ve ilçede 158 Milyon liralık alt yapı çalışmasının sürdürüldüğünü aktardı.

Yılmaz, "İlçe halkı yürütülen çalışmalar içerisinde zaman zaman rahatsızlık duyabilir. Fakat, ilçemizin görünümü ve geleceği adına ben nasıl çalışmalara katılıyor ve elimi hiç esirgemeden ’Taşın Altına’ koyuyorsam ilçe halkımızdan da çalışmalar süreci boyunca aynı hassasiyeti bekliyorum" dedi.

"İlçe genelinde çalışmalar aksatılmadan sürüyor"

Yılmaz, "Mucur Belediyesinde 40 yıl önceden yapılmış olan pis su, temiz su ve yağmur suyu kanallarının eskimesinden kaynaklı sürekli arızalar meydana gelmekteydi. İçme suyunda ise kayıp ve kaçak yüzde 70 gibi bir rakama ulaşmıştı. Biz görevi devraldıktan sonra AK Parti belediyecilik anlayışını ortaya koyarak yaklaşık 158 milyon bedelli yenileme çalışmalarını başlattık. TOKİ konutları yapım işi ile de 253 konut 4 dükkan ve 1 cami yapım işi için belediye tarafından arsa tahsisi yapıldı. İlçemiz için dedikodudan uzak kalarak işimizi yapıp halkımızın refahını arttırma gayretiyle belediye çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.