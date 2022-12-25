Yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İsahocalı köyünde yalnız yaşayan Sebat Ö.’nün (84) tek katlı evinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın evin yanındaki ahıra da sıçradı. Köy sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kaman ve Akpınar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekiplerin evin çöken tavanının altından çıkardığı Sebat Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin ahırında bulunan 3 hayvan da telef olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.