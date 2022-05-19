Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu

Hacıbayram köyünde yaşayan Muhammet Osman Demirel’a ait dört mandıra, etkili yağış ve sonrasında oluşan selde çöktü.

Mandıralardaki hayvanlar telef oldu. Demirel, yaklaşık 3 yıllık emeğinin heba olduğunu belirterek, “28 küçükbaş hayvanım yaklaşık 30 kuzum afetle birlikte telef oldu" dedi.

Kırşehir’de 4 gün önce akşam saatlerinde 5 dakika gibi kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle şehirdeki altyapı sorunu da ortaya çıkmış; şehir merkezinde rögarlar taşmış, sanayi sitesi, Yenice Mahallesi’nin bir bölümü ve Terme Caddesi’nde de su baskınları oluşmuştu.