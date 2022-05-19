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Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu
Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Hacıbayram köyünde doluyla karışık yağan yağmur ve ardından oluşan selde dört mandıra çöktü. Mandıradaki hayvanlar telef oldu.
KIRŞEHİR 19.05.2022, 14:41 19.05.2022, 15:01
Hacıbayram köyünde yaşayan Muhammet Osman Demirel’a ait dört mandıra, etkili yağış ve sonrasında oluşan selde çöktü.
Mandıralardaki hayvanlar telef oldu. Demirel, yaklaşık 3 yıllık emeğinin heba olduğunu belirterek, “28 küçükbaş hayvanım yaklaşık 30 kuzum afetle birlikte telef oldu" dedi.
Kırşehir’de 4 gün önce akşam saatlerinde 5 dakika gibi kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle şehirdeki altyapı sorunu da ortaya çıkmış; şehir merkezinde rögarlar taşmış, sanayi sitesi, Yenice Mahallesi’nin bir bölümü ve Terme Caddesi’nde de su baskınları oluşmuştu.