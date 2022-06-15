Yabancı uyruklu çobanlar hayvanları çaldı, mandıra sahibi durumu kesimcinin aramasıyla öğrendi

Kırşehir’de tarım işletmesi sahibi Ramazan Göztak, yanında çalıştırdığı yabancı uyruklu çobanların mandıralarındaki büyükbaş hayvanları çalıp kestirdiğini ve sonra da etlerini değerinin çok altında sattığını iddia etti. Göztak, şahıslardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili İHA’ya konuşan Öztak, "Bizden aldıkları malzemeleri başkalarına sattıklarını öğrendik. Haksız kazanç elde edilmiş. Olay kesimcinin beni araması sonrası ortaya çıktı. Kesimci, Afgan’ın malının olup olmadığını bana sordu. Ben de kesimciye böyle bir şeyin olmayacağını söyledim. Afgan’dan şüphelenmedim. Bizden mal göndermeyeceğini tahmin ediyordum" dedi.

Sonrasında malların kesimciye kendi mandırasından gittiğini öğrenen Göztak, "Jandarma ekiplerine haber verdik. Bizler de işin iç yüzünü öğrendik. Bizden hırsızlık yapıldıktan sonra komisyoncular da bilerek bu hayvanı almışlar. Düşük fiyata almışlar. Yaşadığımız süreç mahkemeye taşınıyor" diye konuştu.

"Zararım 1 milyon TL’nin üzerinde"

Komisyoncuların da devrede olması sonrasında yaşadığı zararın 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunu aktaran Göztak, "1 milyon 200 bin lira gibi bir zararım var. Bir de benim komşum var. Ondan da mal çalınmış, onun ise henüz zararı belli değil. Tamamen haksız kazanç elde edilmiş. Devletimizin yetkililerinden destek ve yardım bekliyoruz. Mandıralarda çalışan çok ciddi sayıda Afganlı var. Mandıracılar mallarını saymaya gittiler" şeklinde konuştu.

Boztepe Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı yaptığı incelemede, şikayetçilerin yanında çalıştırdıkları Afgan çobanların mandıradaki büyükbaş hayvanları gece vakti sahiplerinden habersiz alarak kesimhaneye götürdüklerini, yine burada iş birliği içerisinde oldukları diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek hayvanları kestiklerini ve daha sonra değerinin çok altında aynı bölgede kasap ve bakkal dükkanı işleten diğer Afganlara sattıklarını da tespit etti.

(EÖ-ŞG-SO-Y)