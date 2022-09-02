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Vicdansızlığın böylesi; köpeği açlığa mahkum ettiler
Kırşehir’de 10 gündür bir evde aç ve susuz olarak bırakılan köpeği, itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.
KIRŞEHİR 02.09.2022, 14:27
Kırşehir’de 10 gündür bir evde aç ve susuz olarak bırakılan köpeği, itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, boş bir dairede köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekiplerine haber verdi. İtfaiye erleri ile beraber eve giren ekipler, aç ve susuz olduğu belirlenen köpeği kurtardı. Köpek, karnı doyurulduktan sonra barınağa teslim edildi.
Ayrıca, ikamet sahibinin cezaevinde olduğu, köpeğin ise evde yalnız şekilde bırakıldığı öğrenildi.
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