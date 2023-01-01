Vali Mete Buhara, yılbaşını çalışanlarla geçirdi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yeni yıl gecesini çalışanlarla geçirdi.

Kent genelinde görev yapan jandarma, polis uygulama noktası, Ahi Polis merkezi, Kırşehir Eğitim Araştırma hastanesi acil servisi ve sonrasında 112 personelini görevleri başında ziyaret eden Vali Mete Buhara, güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyerek vatandaş ile sohbet etti.

Vali Buhara, 2023 yılı mesajında ülke için bolluk ve bereket diledi. ‘Halka hizmetin Hakka hizmet’ olduğunu ifade eden Kırşehir Valisi Mete Buhara, "Ahi kenti tüm dinamikleriyle el ele vererek insanımızın refahı ve huzuru için hizmet etmeye devam edecek. Dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygusu artarak sürecek” dedi.

Kırşehir’de sabah saatlerinden itibaren güvenlik tedbirleri alındı. Emniyet birimleri yeni yıla güvenli girilmesi için de halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda yaya denetimler yaptı. Kırşehirliler; Cacabey Meydanı, Ahi Külliyesi alanı ve Kent Park güzergahlarında yoğunluk oluştururken UNESCO Müzik şehrinde sokak sanatçıları da kendilerine ayrılan alanlarda sanatlarını icra etti. Termal oteller de yoğunluğun yaşandığı Kırşehir’de, bir gurup Terme Caddesi üzerinde slogan atarak gittikleri kültür sanat merkezinde Mekke’nin Fethi programına katıldı.