Vali Mete Buhara, traktör römorklarına reflektör taktı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, “Reflektör Tak, Görünür Ol” uygulaması çerçevesinde Karahıdır Köyünde traktör römorklarına uyarıcı ışıklar taktı.

Traktörlerin daha güvenli kullanımını sağlayıp trafik kazalarını en aza indirmeyi amaçlayan ’Reflektör Tak, Görünür Ol’ Projesi ile düzenlenen etkinliğe Vali Mete Buhara’nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, köy muhtarları ile köylüler katıldı. 2021 Yılında Kırşehir’de toplam 12 bin 897 traktör mevcutken, yine 2021 yılı itibariyle ülke genelinde meydana gelen bin 558 traktör kazasında 261 vatandaşın hayatını kaybetmesinin de önemine programda dikkat çekildi.

Vali Mete Buhara, program sonunda köylülerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve vatandaşlarla çiftçilik konularına dair sohbet gerçekleştirdi.