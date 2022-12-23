Vali Mete Buhara tapu ve kadastro müdürlüklerinde inceleme yaptı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, tapu ve kadastro müdürlüklerinde inceleme yaptı.

Tapu Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mete Buhara, kurum müdürü Ahmet Çoban’dan yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ardından, aynı binada yer alan Kadastro Müdürlüğü’ne geçen Vali Mete Buhara, kurum birimlerini gezerek Kadastro Müdürü Hasan Demirci ve personelden yaptıkları işlemlere dair bilgi aldı.

Vali Mete Buhara tarafından yapılan ziyaretler, kurum binalarında yapılan incelemelerin ardından vatandaş sohbetleriyle sonra erdi.