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Vali Mete Buhara: "Çocuklarımız, sportif aktivitelerle dolu dolu yaz tatili geçirsin"

Okulların yaz tatiline girmesi sonrası GSB Spor Okulları açılış programına katılan Vali Hüdayar Mete Buhara, çocukların, sportif aktivitelerle yaz tatilini dolu dolu geçirmesini diledi.

KIRŞEHİR 30.06.2022, 13:19
Vali Mete Buhara: "Çocuklarımız, sportif aktivitelerle dolu dolu yaz tatili geçirsin"

Okulların yaz tatiline girmesi sonrası GSB Spor Okulları açılış programına katılan Vali Hüdayar Mete Buhara, çocukların, sportif aktivitelerle yaz tatilini dolu dolu geçirmesini diledi.

Çocukların bedensel ve ruhsal açıdan gelişmesine katkı sağlayacak olan spor aktivitelerinin beden gelişimleri noktasında katkısı olduğunu aktaran Vali Mete Buhara; "Atletizm, basketbol, masa tenisi, yüzme, halk oyunları geleneksel okçuluk gibi 23 ayrı branşta açılacak kurslara katılacak çocuklarımıza sportif aktiviteler ile dolu bir yaz tatili geçirecekler" dedi.

Kındam mevkiindeki Kırşehir Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin’in yaz okulunda verilecek kurslarla ilgili bilgiler verdiği konuşmanın ardından çocukların çeşitli gösteriler sunmaları ile sona erdi.

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