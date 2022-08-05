banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı

Vali Buhara, gurbetçi vatandaşları ağırladı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehre gelen gurbetçi vatandaşları makamında misafir etti.

KIRŞEHİR 05.08.2022, 11:05
Vali Buhara, gurbetçi vatandaşları ağırladı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehre gelen gurbetçi vatandaşları makamında misafir etti.

Yurtdışında yaşayan ve sıla-i rahim için baba ocağı Kırşehir’de bulunan gurbetçi vatandaşları ağırlayan Vali Buhara, "Kırşehir’i yurtdışında en güzel şekilde temsil eden, memleketleri ile olan bağını hiç bir zaman koparmayan bu güzel insanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Gurbetçiler de kendilerini sıcakkanlı şekilde misafir etmesinden dolayı Vali Buhara’ya teşekkür etti.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu