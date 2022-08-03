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Vali Buhara, Gençlik Merkezinde gençlerle sohbet etti

Cacabey Gençlik Merkezini ziyaret eden Vali Hüdayar Mete Buhara, gençlerle bir araya geldi.

KIRŞEHİR 03.08.2022, 14:44
Vali Buhara, Gençlik Merkezinde gençlerle sohbet etti

Cacabey Gençlik Merkezini ziyaret eden Vali Hüdayar Mete Buhara, gençlerle bir araya geldi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen kurslara devam eden gençler ve çocuklarla bir araya gelen Vali Buhara, incelemesinin ardından kurum bahçesinde gençlerle sohbet ederek gelecek planlarını dinledi.

Merkezde bulunan kulüp ve atölye faaliyetlerini inceleyen Vali Buhara, kursların gençler üzerindeki etkileri üzerine de sohbette bulundu. Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Buhara, gençlerimizin aileleri ile de sohbet ederek spor aktivitelerinin gençler üzerindeki etkileri üzerine paylaşımda bulundu.

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