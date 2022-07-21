Vali Buhara, GAMER merkezinde incelemede bulundu

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Hakan Kafkas ile İl AFAD Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi binası inşaatında incelemelerde bulundu.

GAMER Başkanı Hakan Kafkas ile birlikte, yapımına başlanan İl AFAD Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER’in kullanımına tahsis edilecek olan hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Vali Buhara, şehirdeki yatırımların yakın takipçisi olduklarını söyledi. Proje içerisinde Medrese Mahallesinde bu sene inşaatına başlanan binada 112 Acil Çağrı Merkezi ile AFAD İl Müdürlüğü’nün yanı sıra GAMER, Kriz Merkezi ve Acil Durum Yönetim Merkezi birimleri de bulunacak.