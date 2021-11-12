Vali Akın’dan sürücülere bilgilendirme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ’hayat kurtaran kemer’ logolu maske ve bilgilendirme broşürleri hediye ederek sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.

Vali Akın, neden kemer takılması gerektiği noktasında Kırşehir’de bilgilendirmede yaptı. Şehir merkezinde yapılan uygulamaya Vali İbrahim Akın’a İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen eşlik etti. Emniyet Kemeri takmanın önemine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Bi Hareketine Bakar Hayat" Projesi kapsamında Kırşehir’de, sürücü ve vatandaşlara hatırlatmalarda bulunuldu. Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin takılması yönünde bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını azaltmak ve olası ölüm ile yaralanmaları düşürmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlediğini belirten Vali Akın; “Kampanya ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak başlatıldı. Bizlerde Kırşehir’de emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensupları ile birlikte emniyet kemeri takılması yönünde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Olası bir kaza sırasında takılan emniyet kemeri yaralanmayı yüzde 60 oranında düşürüyor. Bu itibarla tüm sürücü ve yolculardan emniyet kemeri takma kuralına uymalarını bekliyoruz" dedi.

Sürücülere “Bi Hareketine Bakar Hayat Projesine” ilişkin bilgilendirme materyalleri dağıtması ile program sona erdi.