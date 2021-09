Vali Akın ve Başkan Ekicioğlu’ndan ’Gaziler Günü’ mesajı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu mesajında, bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun, Türk Ulusunun tarih boyunca ödün vermediği bir yaşam ilkesi olduğuna dikkat çekerek, "Ulusumuz, canından üstün tuttuğu yurdunu korumak için hiçbir özveriden kaçınmamış, bölünmez bütünlüğüne yönelen tüm tehditleri yok etme başarısını göstermiş yüce bir ulustur. Ulusumuz, canından üstün tuttuğu yurdunu korumak için hiçbir özveriden kaçınmamış, bölünmez bütünlüğüne yönelen tüm tehditleri yok etme başarısını göstermiştir. Şanlı tarihimiz, bu uğurda kazanılan zaferler ve kahramanlık destanları ile doludur. Kuşaktan kuşağa aktarılarak sürdürülen bu kararlılık ve bilinç, bizleri, bağımsız bir devlete ve çağdaş bir Cumhuriyet’e kavuşturmuştur. Yurttaşlarımızın kararlılığını büyük bir zafere dönüştürerek varlığımızı güçlendiren Ulu Önderimiz Atatürk, kurduğu Cumhuriyet’le bizlere, bireyi yurttaş konumuna yükselten çağdaş bir devlet, yeni bir yaşam biçimi, aydınlık yarınlar armağan etmiştir" diye konuştu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise, "Ecdadımız üzerinde yaşadığımız toprakların ilelebet vatan olarak kalabilmesi için şehit ve gazi olma pahasına her türlü fedakârlığı göstermiş, bizlere zaferlerle dolu şanlı bir tarih ve üzerinde güven ve huzur içinde yaşayabileceğimiz aydınlık bir gelecek bırakmıştır. Şehitlik ve gazilik, vatan sevgisini her türlü değerin üstünde tutan milletimiz için ulaşılabilecek en ulvi makamlardır. Verilen eşsiz mücadelelerin bir sonucu olarak gazi olma şerefine yükselen kahramanlarımız, bizim bu topraklardaki varlığımızın sembolü olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmişlerdir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için her koşulda büyük bir özveriyle görevini yerine getiren ve bu uğurda gözünü kırpmadan canını feda etmeyi göze alan gazilerimiz, bizim gurur kaynağımız, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Onlara en kalbi şükran duygularımızı ifade etmenin yolu bizlere emanet olarak bıraktıkları ülkemize tüm benliğimizle sahip çıkmak ve üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmak olduğunun bilinci içerisindeyiz” dedi.