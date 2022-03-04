Vali Akın üniversite öğlencileriyle bir araya geldi

Vali İbrahim Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ’Genç Ofiste’ öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle Buluşma programında gençlerle sohbet eden Vali Akın, söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayarak tecrübelerini onlarla paylaştı. Konuşmasının devamında gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Akın, “Öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak ve bireysel becerilerinin gelişmesine katkılar sunmak amacıyla oluşturulan Genç Ofis, gençlerimizin gelişimine yardımcı olurken onların milli ve manevi değerlere sahip bir genç olarak yetişmesine olanak sağlamaktadır. Ülkemizin geleceği olan ve gençlerimizin iyi bir gelecek kurmaları için devletimiz onlara her türlü imkânı sağlamıştır. Bizler de onlara güveniyor, yenilikçi ve sürekli gelişen üniversitemizden mezun olduktan sonra ülkemizi bulunduğu konumdan çok daha iyi yerlere taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz” dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da konuşmasında Genç Ofis’te düzenlenen söyleşi programına katılarak gençlerle bir araya gelen Vali Akın’a teşekkür ederek öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Program, gençlerin aktivitelere eşlik etmesi ve öğrencilerle yapılan söyleşi ile sona erdi.