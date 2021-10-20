banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Göreme, dünyanın en güzel köyleri listesinde!
Göreme, dünyanın en güzel köyleri listesinde!
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku

Vali Akın: "Sosyal Hizmetler Kurumu Devletin Uzanan Şefkat Elidir"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

KIRŞEHİR 20.10.2021, 17:27
Vali Akın: "Sosyal Hizmetler Kurumu Devletin Uzanan Şefkat Elidir"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde, kurumda yürütülen çalışmalarla ilgili brifing alan Vali İbrahim Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Abdullah Kömürcüoğlu’na başarılar diledi. Kurumda birimleri gezerek personelden bilgiler alan Vali Akın; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ihtiyaç sahiplerine devletin uzanan şefkat eli olduğunu belirterek bu açıdan kurumdan yürütülen çalışmaları çok önemsediklerini söyledi.

Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın vakıf aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılan yardımlarla ilgili Vakıf Müdürü Atakan Alan’dan bilgiler aldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2