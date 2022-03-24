Kırşehir’de, eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla ‘Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme Politikaları’ konulu konferans düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde Kırşehirli Eğitimciler Derneğince düzenlenen konferansa Vali İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Kırşehirli Eğitimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Konferansta konuşan ve eğitimin durumunu değerlendiren Vali İbrahim Akın, Kırşehir’in eğitim alanında sağladığı başarının şehre değer kattığını söyledi. Sağlanan başarının devamı için ilin yöneticileri olarak okul binalarını yenileyemeye, teknolojik araç ve gereçleri yenilemek için gayret gösterdiklerini belirten Vali Akın; “Son 20 yılda okullarımızın yüzde 75’i yenilendi. Öğrencilerimiz son derece modern, ferah ve elverişli binalarda eğitim alıyorlar. Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla ülkemiz ortalamasına göre çok daha iyi konumdayız" dedi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, “Tüm paydaşların ortak çalışması ve gayretiyle Kırşehir’in eğitim kalitesinin daha üst seviyelere çıkacağına inanıyorum. Eğitimde başarılı olan bir il olan Kırşehir’de eğitimci olmaktan dolayı kendinizi şanslı hissetmelisiniz.” diye konuştu.

Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme Politikaları konulu konferans, öğretmenler tarafından yönlendirilen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.