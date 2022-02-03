Vali Akın: "Servis şoförleri denetimlerinde okul aile birliği başkanları da etkin rol alacak’

Kırşehir’de 7 Şubat tarihinde başlayacak 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı ikici yarısı ile ilgili düzenlenen ’Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan İl Valisi İbrahim Akın, okul servisleri denetimlerinde okul aile birliği başkalarının da etkin rol alacağını söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, "Çocuklarımızın evlerinden çıktıktan sonra okula ulaşımları, okulda geçirdikleri zaman ve sonrasında güvenli şekilde evlerin ulaşımları bizler açısından son derece önemli" dedi. Okul ve okul çevresinde çocukları olumsuz etkileyecek her türlü önlemin alındığını aktaran Vali Akın, "Olumsuz hadiselerin olabilmesi mümkün fakat bizler gerekli tedbirleri alıyoruz. Huzur ve güvenlik içerisinde ikici yarıyıl eğitimlerini de hep birlikte tamamlama imkanına sahibiz. Önümüzdeki hafta içerisinde de tedbirler denetlenerek kontrol edilecek" diye konuştu.

"Servis denetimlerine okul aile birliği başkanları da destek verecek

Servis araçları denetimlerinin kesintisiz şekilde yapılacağını belirten Vali Akın, açıklamasında; "Çocuklarımızın evden okula, okuldan eve güvenli şekilde ulaştırılabilmeleri son derece önemli bu konuda bizler de hiçbir şekilde taviz vermeden ciddiyetle denetimleri sürdüreceğiz. Elbette sadece bizlerin yaptığı denetimler yeterli olmayacak bu konuda okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları da bu konuyu yakından takip edecekler ve bir olumsuzluk gördüklerinde ilgili kişilerle irtibata geçecekler" ifadelerini kullandı.

Denetimler sürüyor

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde yapılan ilk yarı yıl denetimlerinde bin 33 denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ise 14 idari yaptırım uygulandı. Jandarma bölgesi sorumluluk alanında ise olumsuzluklara rastlanılmadığı toplantıda görevlilerce belirtildi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan 255 köyde ise 3 bin 69 öğrenci taşımalı sistemle eğitim öğretim faaliyetine katılırken 219 servis aracı kullanılıyor.