Vali Akın, şehit aileleriyle buluştu

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Vali İbrahim Akın, şehit aileleri ile yemekte buluştu.

Şehit ailelerinin katılımıyla öğretmenevinde düzenlenen yemeğe Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın’ın yanı sıra CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdür Vekili Ayhan Aydın ve protokol eşleri katıldı. Şehit ailelerine hitaben konuşan Akın, Vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Milletinin, şanlı tarihinde gurur ve iftihar kaynağı olan nice zaferlere ulaştığını söyledi. Aziz milletin Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz Darbe Girişiminde ve terörle mücadelede gösterdiği azim ve kararlılığın vatanımız için her türlü fedakârlığı yapmaya daima hazır olduğunun en güzel göstergesi olduğunu belirten Vali Akın; “Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de her zaman haktan, adaletten ve dünya milletleri ile barış içerisinde yaşamaktan yana tutum sergilerken iç ve dış mihraklar vatanımız üzerindeki hain planlarından asla vazgeçmemişlerdir. Bu sebeple gerek ülkemizin kuruluşunda gerekse vatanımızın korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin temini sırasında nice vatan evladımız şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmaktadır. Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebedir. Şehitlerimizin, Allah katında ölmediğine ve fedakârlıkları sebebiyle nice mükâfatlara nail olduğuna hepimizin inancı tamdır. Milletimiz de hür ve bağımsız yaşamamız uğruna ölümü göze alan kahraman şehitlerimizi asla unutmayacak, onların bizlere bıraktığı kutsal emaneti sonsuza kadar koruyarak, ülkemizi daha yükseklere taşımak için gayretlerini sürdürecektir. Vatanımızın müdafaası sırasında şehit olan kahramanlarımızın geride bıraktığı yakınlarına sahip çıkmak, gazilerimizin huzur içerisinde yaşamasını temin etmek devletimizin asli görevidir. Devletimizin tüm imkânlarıyla sizlerin yanında olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitler Günü’nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.