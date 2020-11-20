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Vali Akın, pandemi çalışmalarını yerinde inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, pandemi çalışmalarını İl Sağlık Müdürü ile birlikte Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde inceledi.

KIRŞEHİR 20.11.2020, 10:20
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Vali Akın, pandemi çalışmalarını yerinde inceledi
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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, pandemi çalışmalarını İl Sağlık Müdürü ile birlikte Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde inceledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, pandemi döneminde yürütülen çalışmalar hakkında Vali İbrahim Akın’a bilgiler verdi. Vali Akın, yaşanılan süreçte görevlerini özveri ile yerine getiren sağlık çalışanlarının önerilerine ve alınan tedbirlere uyarak sürecin yönetimine yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Korona virüs salgınına karşı Kırşehir’de, önemli tedbir kararları aldıklarını belirten Vali Akın, “Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak için vatandaşlarımızdan salgınla mücadelede önemli kurallar olan maske, mesafe ve temizlik hususlarına uymada hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Korona virüs ile mücadelede önemli görevler üstlenen başta sağlık personeli olmak üzere tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Vali Akın, ziyaretini yapımı tamamlanarak hizmete açılan 15 Yataklı Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi ile MR Servisinde incelemelerde bulunması ve hastaneye yeni alınan MR (manyetik rezonans) cihazı ile sonulum cihazları hakkında bilgiler alması ile sona erdirdi.
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