Vali Akın: "Kırşehir’de sportif etkinlikleri önemsiyoruz"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Bağbaşı Futbol Sahası içerisinde yapılan tesislerdeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırşehir 1. Amatör Küme Büyükler Ligi karşılaşması olan 40 Şehir Gücüspor ile Kaman Cevizspor arasında oynanan maçı izleyen ve amatör spor kulüplerin hizmetine sunulan soyunma odası ile kafeteryada yapılan çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin’den bilgiler alan Vali İbrahim Akın, amatör spor kulüplerini her zaman desteklediklerini ve kentte yürütülen bütün sportif faaliyetlere önem verdiklerini söyledi. Kırşehir’de, gençleri spora yönlendirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Akın, “Spor, hayatımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Zinde ve sağlıklı bir yaşam için bütün gençlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Vali İbrahim Akın’ın programı, Kırşehir Spor Salonunda gerçekleştirilen Masa Tenisi Yıldızlar Takım Şampiyonasında şampiyon olan takımlara kupalarını vermesi ile sona erdi.