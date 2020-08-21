Vali Akın, kamu kurumlarını ziyaret etti
KIRŞEHİR VALİSİ İBRAHİM AKIN, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Akın,kurum binalarında incelemeler yaparak çalışan personelle sohbet etti.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar başta olmak üzere Sağlık İl Müdürlüğünde incelemelerine devam eden Vali İbrahim Akın, İl Müdürü Dr. Ali Bulut’tan brifing aldı. Öncelikli amaçlarının vatandaşa kaliteli hizmet sunmak olduğunu belirten Vali Akın, halkın sağlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasını önemsediklerini söyledi.
Sağlık personeli kadar toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü anlatan Vali İbrahim Akın, “Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda bizler de aldığımız kararları ilimizde uyguluyoruz. Tabi bu süreçte toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Salgınla mücadelede başarılı olmak için sağlık çalışanlarımız özveri ile çalışıyorlar. Bu süreçte yoğun bir çalışma örneği sergileyen kurum yöneticilerimize ve bütün sağlık personeline kolaylıklar diliyorum” dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü ziyaretleri hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.
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