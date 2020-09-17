Vali Akın, İl Ahisine ŞED kuşatarak ödül verdi

Kırşehir’de, 33. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında il Ahisi seçilen Saraç Mehmet Eroğlu, Ahi geleneğine uygun şed kuşanarak ödül aldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile başlayan programda il Ahisi seçilen Saraç Mehmet Eroğlu’na, Vali İbrahim Akın şed kuşatarak ödülünü verirken İlin Kalfası seçilen mobilyacı Ahmet Kaya’ya milletvekili Mustafa Kendirli, ilin çırağı seçilen oto elektrikçisi Mehmet İnan’a da Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ödülünü verdi.

Vali Akın, uzun çarşıda düzenlenen programdan sonra yaptığı açıklamada, “Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak maksadıyla düzenlenen 33. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında seçilen ilin Ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağını kutluyorum. Meslek hayatlarında yakaladıkları bu başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ödül töreninin ardından Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ve Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz uzun çarşı esnafını gezerek esnaflara karanfil, içerisinde maske ve kolonya gibi hediyeler bulunan çantalardan ve üstünde Ahilik Öğütleri yazan belgeler dağıttı.