Vali Akın, halkı dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk günü toplantısında halkın talep ve şehirde ki sorunlarını dinledi.

Toplantıya; Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin, ilgili kurum müdürleri ile müracaat sahiplerinin katıldı. Vatandaşlarımızın sorunları dinleyen Vali Akın, ilgili kurum amirlerini bilgilendirerek sorunlarının çözümlerini istedi.

Her ayın ilk Çarşamba günü yapılan halk toplantısında vatandaşların talep ve isteklerinin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturuluyor.