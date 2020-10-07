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Vali Akın, halk gününde vatandaşı dinledi

KIRŞEHİR VALİSİ İBRAHİM AKIN HALK GÜNÜ TOPLANTISINDA VATANDAŞI DİNLEDİ.

KIRŞEHİR 07.10.2020, 11:35
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Vali Akın, halk gününde vatandaşı dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın halk günü toplantısında vatandaşı dinledi.

Ekim ayı Halk Günü Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Zikri Şahin, ilgili kurum müdürleri ile müracaat sahibi vatandaşların katıldığı toplantıda vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler dinlenildi. Halk toplantısı, vatandaşların sorunlarının, talep ve isteklerinin en kısa sürede imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için Vali İbrahim Akın tarafından ilgili kurum amirlerine gereken talimatları vermesi ile sona erdi.

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