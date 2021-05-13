Vali Akın bayramda çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 saat esasına göre çalışan kurumları ziyaret ederek personelin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Ahi Polis Merkezi Amirliği, Çuğun Jandarma Karakol Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Vefa Sosyal Destek Grupları ile Emniyet ve Jandarma uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Akın çalışanların bayramını kutladı.

İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin’in de katıldığı ziyaretler sırasında konuşan Vali İbrahim Akın, halkın huzuru, sağlığı ve güvenliği için bayramı özveri ile çalışarak geçiren personele moral vermek amacıyla kurumları ziyaret ettiklerini belirtti.

Bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşadığımızı ifade eden Vali Akın, “Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmektedir. Devletimiz salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla gereken tedbirleri almaktadır" dedi.

Vali İbrahim Akın’ın programı eşi Saliha Akın ile birlikte şehitlerin ailelerine yaptıkları ziyaretler ile sona erdi.