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Vali Akın başkanlığında pandemi toplantısı yapıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kırşehir’de, yürütülen çalışmalar Vali İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantıda görüşüldü.

KIRŞEHİR 20.04.2021, 15:26
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Vali Akın başkanlığında pandemi toplantısı yapıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kırşehir’de, yürütülen çalışmalar Vali İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantıda görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, koronavirüsün önlenmesi ve yayılmasına yönelik olarak alınan tedbirleri değerlendirdiklerini söyledi.

Mutasyona uğrayan virüsünün dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hastalığın yayılımını arttırdığına dikkat çeken Vali Akın; “Bu artış nedeniyle Bilim Kurulu’nun görüşleri ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan tarihinden itibaren ülkemiz genelinde iki haftalık kısmi kapanma kararı alınmıştır. Bunun neticesi olarak ilimizde de salgını önlemeye yönelik kararlar alarak uygulamaya koyduk. Koronavirüs hayatımızdan çıkana kadar maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmasını istiyoruz. Özellikle aile içi ziyaretlerin yapılmaması ve sokağa çıkma kısıtlaması saatlerine uyulması konularında vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz"dedi.

Toplantı, Vali Akın’ın koronavirüsle mücadelede şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alması ve tedbirlerin görüşülmesi ile sona erdi.
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