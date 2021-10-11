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Vali Akın, aşı standını gezdi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın; Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin halkı aşıya davet ettiği, aynı zamanda da vatandaşlara aşı yapılan ‘Aşı Çadırı ve Bilgilendirme Standı’nda incelemelerde bulundu.

KIRŞEHİR 11.10.2021, 10:54
Vali Akın, aşı standını gezdi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın; Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin halkı aşıya davet ettiği, aynı zamanda da vatandaşlara aşı yapılan ‘Aşı Çadırı ve Bilgilendirme Standı’nda incelemelerde bulundu.

Cacabey Meydanına İl Sağlık Müdürlüğü’nün destekleriyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim-öğretim gören öğrenciler tarafından oluşturulan ’Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu’nca’ açılan standı ziyaret eden Vali Akın, toplumda aşıya karşı oluşturdukları farkındalıktan dolayı öğrencileri ve onlara öncülük eden öğretim görevlilerini tebrik etti. İncelemesi sırasında yaptığı konuşmada, salgından kurtulmanın en önemli anahtarının aşı olmaktan geçtiğini belirten Vali İbrahim Akın, vatandaşlara aşı olmanın önemi konusunda öğrencilerle birlikte hatırlatmalarda bulundu.

Öğrencilerin aşı olmayan vatandaşları aşıya ikna ettikleri çalışmaları yerinde gören Vali Akın, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut’tan da Aşı Çadırında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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