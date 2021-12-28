Vali Akın, AFAD gönüllüleri ile bir araya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AFAD Gönüllülük Tanıtım Projesi’nin tanıtım toplantısında AFAD gönüllüleri ile bir araya geldi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa; Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar, daire müdürleri ve gönüllüler katıldı. Vali İbrahim Akın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen AFAD Gönüllülük Projesinin toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlandığını söyledi. Gönüllülük faaliyetlerinin insanlar arasındaki iletişimin gelişmesinde ve toplumsal farkındalığın artmasında önemli bir etken olduğunu belirten Vali Akın, “Gönülden yapılan her iş sayesinde zor işler kolaylaşır, üstesinden gelinemeyecek gibi görünen sorunlar çözülür ve arzu ettiğimiz başarıya daha kısa sürede ulaşırız. Özellikle afet konusunda gönüllü olmak, zor durumdaki insanlara el uzatarak hayatını kurtarmak, yaralarını sarmak karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar kıymetlidir" dedi. Kırşehir’de 2 bin civarında AFAD gönüllüsünün bulunduğunu ifade eden Vali Akın, “2021 yılında ülkemizin değişik bölgelerinde gerçekleşen sel, yangın, heyelan ve deprem afetlerinde gönüllülerimiz aktif rol almıştır. Son olarak Kastamonu, Sinop ve Bartın’ı içine alan sel felaketinde Kırşehir’den bölgeye giden 12 AFAD gönüllüsü ile birlikte 700 AFAD Gönüllüsü görev üstlenmiştir" diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar’ın Kırşehir’de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdiği program, Destek AFAD Gönüllülerine kimlik kartlarının verilmesi ile sona erdi.