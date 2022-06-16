Türkiye Belediyeler Birliği 6 bölgede iklim değişikliğini anlatacak

Türkiye Belediye Başkanları Birliği, Türkiye’de İçişleri Bakanlığınca desteklenen proje ile 6 bölgede iklim değişikliği ve alınması gereken önlemleri anlatacak.

Tokat’ta ilki düzenlenen toplantının ikincisi ise Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından yapılan organizasyon ile Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Kırşehir’de yapıldı. Toplantıya katılan Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Sekreteri ve Kırşehir eski Belediye Başkanı Halim Çakır, belediye başkanlarının başkanlık yaptıkları sürece güçlü olduğunu ve görev süreleri tamamlandıktan sonra ise yalnız olduklarını belirtti. Türkiye Belediye Başkanları Birliğinin 10 yıllık bir zamanda örgütlendiğini anlatan Çakır, "10 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde Türkiye Belediye Başkanları Birliği 2 bin 60 üyeye ulaştı. Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’te birliğimize üye oldu. 2 bin 60 üyenin ise 900’ü görevine devam eden aktif belediye başkanından oluşmakta" dedi.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü İbrahim Demir ise Türkiye’nin İçişleri Bakanlığınca desteklenen proje ile 6 bölgeye ayrıldığını ve her bölgede iklim değişikliğine karşı alınması gereken önlemleri anlattıklarını aktardı. Demir, "Tokat, Kırşehir, Muş, Hatay, Balıkesir, Afyon’da bu türde bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Belediye personelleri, STK temsilcileri ve kamu destekçilerinin katıldığı seminerler olacak. Hangi belediyelerin iklim değişikliği ile ilgili eylem planı hazırlayacağına dair mevzuatta bir durum yok. Ancak stratejik plan konusu var. Bu plan belediyeler tarafından yapılmak zorunda bu plan ise 50 bin nüfusun üzerindeki belediyelerce mutlaka yapılmalı. 50 Bin nüfusun altında ki belediyelerde ise zorunluluk yok. İklim değişikliği eylem planı da stratejik planların bir parçası" diye konuştu.

Dr. Figen Ar tarafından iklim değişikliği seminerinin verilmesi sonrası program ev sahipliğini yapan Kırşehir Belediyesi adına başkan yardımcısı Nuri Araz’a plaket verilmesi ile sona erdi. Programda katılımcılara eğitim sertifikaları verildi.