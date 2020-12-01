Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Türk, “Memur paketi” bekliyoruz

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi-Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Bilal Türk, TBMM bütçe görüşmelerinde memur paketi istediklerini söyledi.

Türk, açıklamasında; “TBMM’de bir “Memur Paketi” hazırlanmasını istiyoruz. Bu paketle, yaşadığımız ekonomik sıkıntıları giderecek bir düzenlemeye ihtiyacımız vardır. TBMM ve milletvekillerimizden bütçede yapılacak bir düzenleme ile memur sorunlarını çözecek, bu olağanüstü salgın günlerinde fedakar hizmetleriyle gönülleri fetheden kamu çalışanlarına elle tutulur bir iyileştirme sağlayacak bir girişim beklemekteyiz” dedi.

Küresel salgınla dengeler bozulmuştur diyen Türk, “Ülkemiz, bütün dünya ile birlikte geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkan küresel bir salgının etkisi altındadır. Uzun zamandan beri bozulan ekonomik dengeler, bu salgının da etkisiyle daha da sıkıntılı hale gitmektedir. Türkiye özelinde, artan döviz ve faizler, enflasyonun da yükselmesine neden olmakta, salgın nedeniyle tüm dünyada üretim ve ulaşım sekteye uğrarken mal ve hizmete erişim daha da güç hale gelmektedir. Bütün bu gerçeklere rağmen TÜİK’in açıkladığına göre yıllık enflasyon yüzde 11,9 olarak görülmektedir. Buna karşın cebimize yansıyan enflasyonla TÜİK’in enflasyonu örtüşmemekte, yıllardan beri enflasyon hedefi de tutmamaktadır. TÜİK, gıda enflasyonunu ise şu anda yüzde 16,51 olarak hesaplamıştır. Oysa çarşı, pazar enflasyonunun yüzde 25’ler düzeyinde olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Ama memur maaşlarına yapılan zamlar, hedeflenen enflasyon gözetilerek belirlendiği için her yıl memur ve emekliler mağduriyet yaşamakta, çalışanlara yapılan maaş artışları, harcamalara gelen zamların oldukça altında kalmakta, maaşlar erimekte, mutfak yangın yerine dönmekte, çalışanın bütçesi sürekli açık vermektedir”diye konuştu.

Taleplerinin yaşanan gelişmeler karşısında bütçe maratonu ile birlikte TBMM’de bir “Memur Paketi” hazırlanmasını olduğunu belirten sendika yöneticileri memur paketi istediklerini özellikle belirtiyor.