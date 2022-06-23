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Traktör sürücüleri römorklarına reflektör taktı

Kırşehir’de traktör şoförlerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, römorklara reflektör takıldı.

KIRŞEHİR 23.06.2022, 10:02
Traktör sürücüleri römorklarına reflektör taktı

Kırşehir’de traktör şoförlerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, römorklara reflektör takıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezi ve Mucur ilçesinde traktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalar içerisinde köylerde hasat döneminin yaklaşması nedeniyle, köylerle bağlantılı yollara çıkacak traktör şoförlerine kurallar hatırlatılarak, daha dikkatli olmaları istendi. Traktör ve römork kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve römorklardaki yüklerin taşınmasında çevreye duyarlı olmaları aktarıldı.

Şoförlerin kullandıkları römorklara da ekiplerce reflektör takıldı.

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