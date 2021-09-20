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Ticaret İl Müdürlüğünden fahiş fiyat denetimleri

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü; Ahilik Haftası kutlamaları sona erer ermez, haksız rekabet ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için saha çalışmalarına başladı.

KIRŞEHİR 20.09.2021, 14:29
Ticaret İl Müdürlüğünden fahiş fiyat denetimleri

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü; Ahilik Haftası kutlamaları sona erer ermez, haksız rekabet ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için saha çalışmalarına başladı.

Ticaret İl Müdürlüğünce oluşturulan 4 farklı ekiple denetimlere başlayan il müdürlüğü ekipleri, ihbarları da değerlendirerek yerinde incelemeler yapıyor. Son zamanlarda sıkça şikayetlere konu olan fahiş fiyat uygulamaları kapsamında zincir market ve yerel marketlerde denetimler başladı. Denetimlerde; tezgahlarda yer alan ürünlerle birlikte ürünün alındığı tedarikçi ve satışa sunulan fiyat denetimleri yapılıyor. Haksız fiyat uygulamasının olması durumunda ise işletme sahibinden savunma alınırken denetim tutanakları ve incelemelerde oluşturulan evraklar Reklam ve Rekabet Kurulu ile Ticaret Bakanlığına denetime gönderiliyor.

6502 Sayılı kanun kapsamında yapılan incelemelerde uygunsuz her etiketli ürün için 450 lira idari para cezası uygulanıyor.

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